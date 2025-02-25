Bursa'da İnegöl Belediyesi, kaçak yapıyla mücadele çalışmaları kapsamında Yeniceköy Mahallesinde tarım arazisine yapılan kaçak yapının yıkımını gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi şehrin mimarisini olumsuz etkileyen ve kontrolsüz şekilde yapıldığı için ciddi tehlike de arz eden kaçak yapılara karşı yürütülen çalışmalar kapsamında bu yapıları tespit edip, ilgili kanunlar çerçevesinde yıkarak imha ediyor.

Son olarak Yeniceköy Mahallesinde tarla vasfında bulunan arazi üzerinde inşa edilmiş çelik konstrüksiyon yapının yıkımı için harekete geçildi. Söz konusu bölgede ruhsatsız olarak kaçak yapı ve imalatların yapıldığının tespit edilmesi üzerine, 3194 sayılı imar kanununun 32. Maddesinin 6. Fıkrası gereği İnegöl Belediye Encümeni tarafından yıkım kararı verildi. Kaçak yapının çelik konstrüksiyon kısmı yer sahibi tarafından kaldırıldı. Temel betonu ile idari bina kısmı ise İnegöl Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı.

Ayrıca bölgedeki kaçak yapılara ilişkin İl Tarım Müdürlüğü’nün de tarım arazilerine zarar verdiği ve kaldırılmasına dair İnegöl Belediyesi’ne yazı gönderdiği ifade edildi.