Bursa'da İnegöl Belediyesi, mübarek 3 ayların başlangıcını 1 Ocak Çarşamba sabahı sabah namazı buluşmasıyla karşılayacak. Başkan Alper Taban, tüm ilçe halkını konuk hafız ve imam hatiplerin yer alacağı buluşmaya davet etti.BURSA (İGFA) -Mübarek 3 aylar 1 Ocak 2025 Çarşamba günü başlıyor. İnegöl’de 3 ayların başlangıcı, İnegöl Belediyesi organizasyonuyla düzenlenecek sabah namazı buluşmasıyla karşılayacak. 1 Ocak Çarşamba sabahı Sani Konukoğlu Camiinde düzenlenecek buluşmada; Sanayi Merkez Cami İmam Hatibi Hafız Cihat Sayın, Şehreküstü Cami İmam Hatibi Hafız M. Hasan Karaman ile Levent Barbaros Hayrettin Paşa Cami Müezzini Hafız Ömer Faruk Mahmutoğlu yer alacak.

İmsak ile başlayacak programda namaz ve akabinde; Kuran-ı Kerim tilavetleri, tesbihat ve kasideler yer alacak. Dualarla son bulacak buluşmada vatandaşlara ikram da yapılacak.

Belediye Başkanı Alper Taban, aynı zamanda yeni yılın ilk gününe denk gelen 3 ayların başlangıcında yapılacak sabah namazı buluşmasına tüm ilçe halkını davet etti.

İslam aleminde her yıl heyecanla beklenen Recep, Şaban ve Ramazan-ı Şerif’i kapsayan mukaddes üç ayların 01 Ocak Çarşamba günü başlayacağını kaydeden Başkan Taban, “Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan mübarek 3 aylar ile birlikte, kandil gecelerine de kavuşacağız. Bu vesileyle 3 ayların ilk sabah namazında vatandaşlarımızla buluşalım, ellerimizi hep birlikte semaya açıp dualarımızı edelim, Kuran-ı Kerim tilavetleriyle gönüllerimizi mest edelim istedik. Namaz akabinde Kuran-ı Kerim tilavetleri, tesbihat ve kasideler ile duaların yer alacağı buluşma sonrası ikramlarımız da olacak. Tüm ilçe halkımızı sabah namazı buluşmasına bekliyoruz” dedi.