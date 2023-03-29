Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin çiftçiyi desteklemek adına 2021 yılında başlattığı ‘Ücretsiz Toprak Analizi’ uygulaması sürüyor. Üreticilerin de yoğun ilgi gösterdiği uygulama ile geçtiğimiz yıl 411 numunenin analiz yapıldı.BURSA (İGFA) - Her alanda vatandaşın yanında olan, şehrin değerlerini yükseltme adına girişimlerde bulunan İnegöl Belediyesi 2021 yılı Eylül ayında tarımda daha önce uygulanmamış, yerel yönetim ile çiftçi arasında Türkiye’de ilk kez yapılan bir iş birliğine imza atmıştı.

Çiftçilerin girdi maliyetlerini asgariye düşürmek, daha nitelikli üretim yapmak ve kullanılan gübrenin daha bilinçli bir şekilde kullanılmasını sağlamak adına bir laboratuvar ile anlaşan İnegöl Belediyesi, isteyen tüm çiftçilerin tarlalarının toprak analizini ücretsiz yaptıracaklarını duyurmuştu.

Uygulama başladığı günden bu yana üreticiler tarafından da yoğun bir ilgiyle karşılandı. Toprak numunelerinin toplanması için özel torbalar hazırlayan İnegöl Belediyesi, muhtarlıklar organizasyonu ile vatandaşlara ulaştırılan bu torbalar ile numuneleri alarak laboratuvara ulaştırılıyor. Toprak analizleri İnegöl Belediyesi’nde toplanarak belirli aralıklarla anlaşmalı Toprak Tahlil Laboratuvarında çiftçilerden hiçbir bedel talep edilmeden yaptırılıyor.

2023 YILI İÇİN NUMUNE KABULÜ BAŞLADI

İnegöl Belediyesi, 2023 yılı için de toprak analizi uygulamasının startını verdi. Analiz için numune toplamaya başlandığını duyuran Belediye Başkanı Alper Taban, üreticilere çağrıda bulundu.

Geçtiğimiz yıl İnegöl’de üreticilerin getirdiği 411 adet toprak numunesinin ücretsiz olarak analizinin yaptırıldığını kaydeden Başkan Taban, “Bugüne kadar imkanlarımızın elverdiği şartlar altında hep çiftçimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bu uygulamada da elde edilen sonuçlara göre İnegöl’ümüzde ortalama organik madde miktarının normalde olması gereken miktarın oldukça altında olduğu saptandı. Organik madde miktarını artırmak için üreticilerimize alternatif yollar tavsiye edildi. Bu yıl da toprak analizi için üreticilerimizden numune kabulüne yeniden başladık. Cerrah Ek Hizmet Binamızda yer alan Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’müze getirilen numuneler üretici ve tarla-bahçe bilgileri alınarak analiz yaptırılmak üzere laboratuvara gönderilecektir. Her üretici istediği kadar numune getirebilir. Bir sınırlama veya kısıtlama yok. Üreticilerimizin gelirken numunenin ait olduğu tarla-bahçeye ait tapu bilgilerini getirmesi yeterli olacaktır. Analizler İnegöllü üreticilerimiz için ücretsiz olarak belediyemiz tarafından yaptırılacaktır” dedi.

NUMUNE NE KADAR ALINMALI?

Başkan Taban, getirilen numunelerle ilgili de çiftçilere uyarılarda bulunarak; “Çok az gelen numuneler maalesef işleme alınamıyor. Ya da çok fazla gelen numuneler de bizim için bir anlam ifade etmiyor. Üreticilerimizin 1-2 kg kadar numune getirmesi yeterlidir” diye konuştu.

NERELERDEN TOPRAK ÖRNEĞİ ALINMAZ!

“Toprak örneğinin alınmaması gereken bazı yerler ise şöyledir; önceden gübre veya kireç atılmış yerlerden, hayvan gübresi yığılan yerlerden, harman yeri ve hayvan yatmış yerlerden, sap, kök ve yabani otların yakıldığı kısımlardan, tarlanın çukur ve tümsek yerlerinden, tarla sınırları ve yakınlarından, ağaç altlarından, dere, orman, su arkı ve yollara yakın kısımlardan, sıraya ekimi yapılan bitkilerde sıra üstlerinden toprak örnekleri alınmaz.”