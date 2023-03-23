Bursa'da endemik bitki örtüsü zengin bir floraya sahip olan ve bu özelliği ile bal üretimiyle dikkat çeken İnegöl ilçeside arı yetiştiricilerini desteklemek adına yerel belediye tarafından 250 adet arı kovanı dağıtımı gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Çiçek balı ağırlıklı olarak; kestane, ıhlamur ve akasya karışımı bal üretiminin yapıldığı İnegöl’de, Tarım Bakanlığı Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı 257 resmi arıcılık yapan üretici bulunurken, hali hazırda ise 25 bin dolayında arı kovanı olduğu biliniyor.

İnegöl Belediyesi, bal üretimi ve arıcılık konusuna destek vermek adına bugüne kadar 83 arıcıya kovan dağıtımı gerçekleştirdi.

50 üreticiye 5’er adet olmak üzere toplamda 250 kovan dağıtımı yapıldı.

Sani Konukoğlu Konferans Salonunda düzenlenen kovan dağıtımına, arı üreticilerinin ilgisi yoğun oldu. Arı yetiştiricileri ve bal üreticileri birlik temsilcilerinin de katıldığı programda, kovan dağıtımı öncesi Doç. Dr. Mesut Ertan Güneş ve Prof. Dr. Levent Aydın tarafından da seminer gerçekleştirildi.

ARICILARIMIZA DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Bursa Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Umut Buğra Kavas, arıcılarımıza bu tür seminerler ve kovan desteklerine katkı vermeyi sürdüreceklerini belirtti.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise, tarım ve hayvancılık noktasında sahayı dinleyerek çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Özellikle şehrimizde arıcılıkla ilgili bir birlik kurulmasına da çok sevindim. Çünkü arının önemi ve kıymetini de biz sizlerle birlikte anlamış oluyoruz. Belki arıların insanlara ihtiyacı yok ama bizim insanlar olarak arıya ve doğaya ihtiyacımız var. Bugün bu konuyu hem bir seminer boyutuyla hem de yine kovan desteği vererek arıcılarımıza farkındalığı arttırmak adına çalışmamız olacak” diye konuştu.