Öğrencilerin keyifli, eğlenceli ve fiziksel gelişimleri açısından verimli bir dönem geçirmelerini sağlamak amacıyla İnegöl Belediye Spor Kulübü bünyesinde 3 dönem şeklinde yapılacak yaz spor okulları için kayıtlar 19 Haziran Pazartesi günü itibariyle alınmaya başlayacak.BURSA (İGFA) - Sporu tabana yaymak ve her yaştan vatandaşın spor yapabileceği imkanları sunabilmek adına çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediye Spor Kulübü, Yaz Spor Okullarının startını veriyor.

Okulların tatile girmesiyle başlayacak olan ve 3 dönem şeklinde yapılacak yaz spor okullarının kayıtları 19 Haziran Pazartesi günü itibariyle alınmaya başlıyor.

7 BRANŞTA DÜZENLENECEK

Yaz spor okulları bu yıl merkez belediye spor salonunda; Voleybol, Basketbol, Masa Tenisi, Jimnastik, Okçuluk, Spor Tırmanış ve Satranç olmak üzere 7 ayrı branşta, Alanyurt Yunus Emre Spor Salonunda ise Voleybol, Basketbol, Masa Tenisi, Jimnastik ve Okçuluk olmak üzere 5 branşta 3 dönem şeklinde düzenlenecek. İlk dönem 03 Temmuz’da başlayıp 21 Temmuz’da sona erecek. İkinci dönem 24 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek. Üçüncü dönem ise 14 Ağustos-01 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Belediyespor bünyesinde her yıl düzenlenen Yaz Spor Okulları kayıtları hakkında açıklamalarda bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 'Spor Kenti İnegöl' kimliğine değer katmak için ilçenin dört bir tarafına; semt sahaları, spor salonları ve futbol sahaları kazandırırken, belediye olarak gençlerimizin bedensel ve zihinsel gelişimi, arkadaşlık duygularının oluşması, kendi benliklerini daha iyi tanıyarak özgüvenlerinin artıracağına inandığımız spor faaliyetlerine her zaman katkı ve destek verdiklerini söyledi.

Bu yıl Yaz Spor Okulları için kayıtların 19 Haziran Çarşamba günü itibariyle alınmaya başlayacaklarını kaydeden Başkan Taban, dönemlik eğitim ücretlerinin Voleybol 200 TL, Basketbol 200 TL, Masa Tenisi 200 TL, Jimnastik 200 TL, Okçuluk 200 TL, Spor Tırmanış 200 TL ve Satranç 200 TL olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.