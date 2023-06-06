Bursa'da İnegöl Belediyesi, yapılaşmanın hızla devam ettiği bölgelerde yeni yollar açarak ilçenin gelişimine katkı sağlamayı sürdürüyor. Bu kapsamda Yeniceköy Mahallesi'nde son 1 yılda 14 km yeni cadde ve sokak açıldı.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi gelişim alanlarında yaptığı yeni cadde ve sokak açma çalışmalarıyla büyümeye katkı sağlıyor.

İhtiyaçlar doğrultusunda inşaat çalışmalarının başlayacağı bölgelerde cadde ve sokakları kullanıma açan yerel yönetim Yeniceköy Mahallesinde bu çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni sokak açma çalışmalarını yerinde inceleyen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, ilçenin hızla büyümeye devam ettiğini belirterek, “Bugün Yeniceköy Mahallemizde ham yol çalışmalarını yerinde inceliyoruz. İnegöl hızla büyümeye devam ediyor. Özellikle Yeniceköy Mahallemizdeki boş imar alanlarında da inşaat faaliyetleri hızlanıyor. Biz de bu alanlardaki eksik yol ağlarını bir bir açarak tamamlamak üzere Fen İşleri Müdürlüğümüz marifetiyle çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

Çalışmaların yüzde 70 oranında tamamlandığını ifade eden Alper Taban, “Bölgede Bursa Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılan çalışmalar da var. Yeniceköy Mahallemizde BUSKİ marifetiyle devam eden içme suyu hattı ile asfalt uygulama ve parke taş çalışmaları tamamlandı. Tabi ihtiyaç olan her yerde gerek ilçe belediyesi gerekse de Büyükşehir Belediyesi marifetiyle eksikleri gidermeye devam ediyoruz. Sonuç itibariyle vatandaşlarımız için burada güzel bir yaşam alanı oluşması adına, huzurlu ve konforlu yaşayabilmesi adına bu eksikleri bir bir yerine getirmiş olacağız. Aynı zamanda ekiplerimiz burada cami temel kazısı için çalışma yapıyorlar. Yollarıyla, camisiyle, evi ve altyapısıyla bu alanlar hizmet vermeye başlamış olacak" diye konuştu.