Bursa İnegöl'den Bilişim Vadisi'ne 60 kişi kontenjanlı ziyaret için son başvuru tarihi 24 Nisan olarak belirlendi. Gezide, katılımcılar yerli ve milli teknoloji hamlesine katkı sunan çalışmalarının olgunlaştırılarak hayata geçirildiği Bilişim Vadisini keşfedecek.BURSA (İGFA) -İnegöl Belediyesi, Baykoca Çalışma Ofisinin de bulunduğu Bilişim Vadisine 3. Teknik Deneyim Ziyaretini düzenliyor.

Bir yandan hizmet seferberliğini sürdürürken bir yandan da geleceğin güçlü Türkiye’sinin temellerini oluşturan yerli ve milli teknoloji hamlesine destek olacak projeler ortaya koyan İnegöl Belediyesi, bu kapsamda Baykoca Proje Takımları oluşturmuştu.

Tamamı gönüllü gençlerden oluşan takımlar bugüne kadar pek çok çalışmayı ortaya koyarken, gelinen son noktada “Yerli ve Milli Teknoloji Hamlesinde bizde varız” sloganıyla Türkiye’nin önemli teknoloji merkezlerinden biri olan Bilişim Vadisinde bu projelerin geliştirilmesi adına geçtiğimiz yıl İnegöl Belediyesi Baykoca Çalışma Ofisi açıldı.

İnegöl Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Bilişim Vadisi Baykoca Teknoloji Ofisi 3. Teknik Deneyim Ziyaretine katılmak isteyenlere çağrıda bulunuldu.

25 Nisan Salı günü yapılacak gezi için 24 Nisan Pazartesi gününe kadar başvuru yapılabileceği belirtildi. 60 kişi kontenjanlı geziye katılmak isteyenlerin http://inegolunfikri.com/inegolunfikri/projeler/teknik-deneyim-ziyareti-basvuru-formu adresinden online başvuru formunu doldurmaları yeterli olacağı kaydedildi.