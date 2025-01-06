TVF 2. Lig 18. Hafta müsabakaları kapsamında İnegöl Belediyespor erkek voleybol takımı Çarşamba günü Doğu Akademi’yi konuk edecek.BURSA (İGFA) - Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig 2. Grupta mücadele eden ve ligde oynanan 16 müsabaka sonucunda 4 galibiyet ile 16 puanla 9’uncu sırada bulunan İnegöl Belediye Spor Kulübü Erkek Voleybol Takımı, Çarşamba günü İnegöl’de bir üst sırada bulunan rakibi Doğu Akademi’yi konuk etmeye hazırlanıyor. 08 Ocak Çarşamba günü 13.00’da İnegöl Kapalı Spor Salonunda oynanacak karşılaşma öncesi antrenör Vural Kökçe nezaretinde hazırlıklarını sürdüren Turuncu Lacivertli temsilcimiz, zorlu müsabakada seyircisinin de desteği ile galibiyete ulaşmayı hedefliyor.

Doğu Akademi ligde 2 galibiyet fazlasıyla 15 puanla İnegöl Belediyespor’un bir üst sırasında yer alıyor. Bu karşılaşmadan temsilcimizin galibiyetle ayrılması durumunda aradaki galibiyet farkı 1’e düşmüş olacak.

BAŞKAN TABAN’DAN MAÇA DAVET

Belediye Başkanı Alper Taban, zorlu karşılaşma öncesi yaptığı açıklamada ilçe halkını İnegöl’ün gençlerinden oluşan şehrin takımına destek vermeye davet etti. Başkan Taban, 18’inci haftada Çarşamba günü Doğu Akademi takımının misafir edileceğini hatırlatarak “İlçe halkımızı Kapalı Spor Salonunda takımımızın yanında olmaya davet ediyorum. İnegöl Belediyespor sadece şehrin gençleriyle, alt yapı sporcularıyla mücadele eden bir takım. Amacımız Türk sporuna yeni sporcular kazandırmak. Aynı zamanda bu kadrolarla başarılar elde etmek. Özellikle gençlerimizi salonda görmeyi arzu ediyoruz” dedi.