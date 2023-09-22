Sanayi şehri İnegöl’de firmaların daha tedbirli ve bilinçli olması adına İnegöl Belediyesi “Endüstriyel Tesislerde Yangın Güvenliği” konulu eğitim semineri düzenleyecek.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, şehirde son dönemde özellikle sanayi bölgelerinde yaşanan yangınlar sonrası bu alanda firmaların daha tedbirli ve bilinçli olması adına bir eğitim semineri düzenliyor.

Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı, Türkiye Yangından Korunma Derneği, TMMOB Makine Mühendisleri Odası ve Türkiye Tesisat Mühendisleri Derneği iş birliğinde 26 Eylül Salı günü “Endüstriyel Tesislerde Yangın Güvenliği” konulu eğitim semineri düzenlenecek.

2 ayrı oturumdan oluşacak eğitimde, özellikle sanayi bölgelerindeki yangınları en aza indirme noktasında püf noktaların paylaşılacağı ifade edildi. 26 Eylül Salı günü 14.00’da Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde düzenlenecek eğitim 17.00’a kadar devam edecek. Birinci oturumda Dr. Kazım Beceren’in Oturum Başkanlığında Dr. Gökhan Balık’ın konuşmacı olarak katılacağı “Mimari ve İnşai Yangın Güvenlik Önlemleri” konusu anlatılacak. İkinci oturumda ise Taner Kaboğlu’nun konuşmacı olarak yer alacağı “Mekanik-Elektrik Yangın Korunum Sistemleri” konusu ele alınacak.

İnegöl Belediyesi’nden yapılan açıklamada, sanayi şehri İnegöl’de özellikle işletmelerin eğitim seminerine katılım sağlamasının önemli olduğuna dikkat çekildi. Programa tüm ilçe halkının davetli olduğu kaydedildi.