İnegöl Belediye Spor Kulübünün dağcılık eğitimi alan sporcuları, kulüp antrenörü nezaretinde Ağrı Dağına tırmandı. 5137 rakıma kadar çıkan sporcular, aynı gün içerisinde 26 derece sıcaklıktan -10 dereceye yürüdü. Adeta 4 mevsimi bir günde yaşayan sporcular, faaliyeti başarıyla tamamladı.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediye Spor Kulübünde 2023 yılı dağcılık eğitimleri alan sporcular ile Bursa atletizm sporcularından oluşan 15 kişilik ekip, Ağrı Dağı faaliyeti gerçekleştirdi. İnegöl Belediyespor kulüp antrenörü ve aynı zamanda dağ mihmandarı Bülent Aktaş rehberliğinde gerçekleştirilen Ağrı Dağı zirve faaliyetinde dağcılar bir günde 26 derece sıcaklıktan -10 dereceye tırmandı.

Yüksek irtifa hastalığı ile mücadele eden sporcular, başarılı bir faaliyet gerçekleştirerek zirvede İnegöl Belediyespor flamasını açmayı başardı. 3 bin 200 rakımda ilk kampını atan ekip, 4 bin 200 rakımda 2. Kamp sonrası gece saat 01.30’da zirve yoluna çıktı.

Sabah saat 7.30’da 5 bin 137 metrede zirveye ulaşan ekip, tişörtlerle çıktığı yolculuğu mont ve kışlık kıyafetlerle tamamladı.

Zirveye ulaşılmasının ardından yeniden 4200 kampına dönen ekip, biraz dinlendikten sonra 3 bin 200 kampına hareket etti. Orada da verilen mola sonrası sabah Doğubayazıt’a inerek faaliyet sonlandırıldı.