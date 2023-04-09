Bursa'da İnegöl Belediyesi tarafından başlatılan “Bir koli de benden” olsun kampanyasıyla yardımlar hem İnegöl’deki, hem de deprem bölgelerindeki çadır kentlerde yaşayan depremzedelere ulaştırılıyor.BURSA (İGFA) - Asrın felaketinin ilk gününden bu yana tüm imkânlarıyla seferber olan İnegöl halkı adeta hayır yarışı yaparken, Ramazan ayında da depremden etkilenen vatandaşlar başta olmak üzere şehirdeki ihtiyacı olan vatandaşlar için başlatılan gıda kolisi yardımlarını sürdürmeye devam ediyor. İnegöl Belediyesi uhdesinde toplanan yardımlar ise yine İnegöl Belediyesi tarafından depremzedelere bir bir ulaştırılıyor.

SİZLER YARDIM ETTİNİZ BİZLER DE ULAŞTIRMAKLA MÜKELLEFİZ

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde koordinatörlük görevi yapan ve deprem bölgelerindeki eksiklikleri tamamlamak için gece gündüz çalışan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, hafta sonu Ak Parti İnegöl İlçe Teşkilatı heyeti ile birlikte Kahramanmaraş’a giderek vatandaşlarla iftar sofrasında bir araya geldiler.

Başkan Alper Taban deprem bölgesinde açıklama yaparak, "Başlattığımız gıda kolisi yardımları ile başta şehrimizdeki depremzede ailelerimiz olmak üzere ihtiyacı olan vatandaşlarımız ve deprem bölgelerinde çadır kentlerde yaşayan vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. İnegöl’ümüzün gönlü zengin insanları yardımlarını yaptı, biz de ulaştırmakla mükellefiz. Başta vatandaşlarımız olmak üzere, sivil toplum kuruluşlarımıza, derneklerimize ve yardım eden herkese Allah razı olsun. Ramazan ayının maneviyatına uygun bir şekilde kardeşlik içerisinde desteğimizi sürdürüyoruz. Allah’ın izni devletimizin gayretleriyle bu şehirlerimiz tekrar ayağa kalkacaktır" diye konuştu.

Afet bölgesinde ekiplerinin nöbetleşe çalıştıklarını belirten Başkan Taban, "Her hafta bir ekibimiz gidiyor, bir ekibimiz geliyor. Burada günlük 21 bin vatandaşımıza yemek vermeye devam ediyoruz Yardımlaşma örneğini İnegöl olarak herkese gösteriyoruz. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

İSTER NAKDİ, İSTERSENİZ DE KOLİ OLARAK YARDIM YAPABİLİRSİNİZ

“Bir koli de benden” olsun sloganıyla başlatılan kampanya devam ederken vatandaşlar hem Umuteli hesapları üzerinden nakdi bağışlarla destek verebilecek hem de isteyen vatandaşlar gıda kolisini kendisi oluşturarak Umuteli’ne teslim edebilecek.

Nakdi yardımlar TR52 0021 0000 0001 9089 9000 02 Umuteli hesabına, açıklama kısmına “Gıda Kolisi Yardımı” yazılarak yapılacak.

BİR KOLİ BEDELİ İSE 500 TL

Koliyi kendi hazırlayıp getirmek isteyen vatandaşlar ise hazırladıkları kolileri teslim noktası olarak belirlenen Atatürk Bulvarı Belediye Ek Hizmet Binası Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne getirebilecek.

Koli içeriği; 2 litre ayçiçek yağı, 2 kg un, 1 kg toz şeker, 830 gram domates salçası, 1 kg çay, 1 kg bulgur, 1 kg kırmızı mercimek, 1 kg fasulye, 2 kg pirinç, 500 gram zeytin, 5 adet makarna, 1 adet tuzdan oluşuyor.