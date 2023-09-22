Bursa'da İnegöl Belediyesi şehrin ilk “Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi” için yürüttüğü çalışmalar kapsamında bölgedeki hak sahiplerinin yüzde 85,5’inden geçerli not aldı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi'nde; Barbaros Caddesi, Mimar Sinan Caddesi, Mahmut Esat Bey Caddesi ve Kemalettin Sami Paşa Caddesi’nin kesişim noktasında bulunan 250 bin metrekarelik alanda yapılması planlanan Kentsel Dönüşüm için hazırlanan projeler geçtiğimiz aylarda vatandaşlara sunulmuştu.

Turgutalp Mahalle Muhtarlığı yanında kurulan Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Ofisi’nde Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ekipleri vatandaşlarla tek tek görüşerek projenin detaylarını açıklamaya devam ederken bu güne kadar yapılan görüşmelerde ise hak sahiplerinin 85,5’inden muvafakatname alındı.

"İLK YERİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ HAYAT GEÇİRMİŞ OLACAĞIZ"

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban Turgutalp Mahallesi'nde oluşturulan ‘’Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Ofisi’ni ziyaret ederek süreçle ilgili son durum hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Başkan Alper Taban açıklamasında, "İnegöl’ün ilk yerinde kentsel dönüşümü için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Turgutalp Mahalle Muhtarlığımızın yanında oluşturduğumuz bilgilendirme ofisimizde vatandaşlarımızla görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Bu alanda 842 adet konut ve 5 adet iş yeri bulunmakta. Toplamda da 130 blok bulunuyor. Bu bölge 1970 yıllarında yapılmaya başlayıp 1980’lere kadar da devam etmiş. Yapılaşma sonunda bugünün şartlarında ekonomik ömrünü tamamlamış. Depremsellik açısından da artık riskli durumda olan yapılardır. Bu alana hazırladığımız projelerle inşallah ilk yerinde kentsel dönüşümü hayat geçirmiş olacağız" diye konuştu.

Başkan Alper Taban, kentsel dönüşüm alanında emsal artışı yapılmadan mevcut emsal üzerinden devam edecek projenin detaylarını vatandaşlarla görüştüklerini ifade ederek, "Burada emsal artışına gitmeksizin mevcut emsallerini kullanarak ve yerinde dönüşüm gerçekleştirerek bu riskli yapıları güzel bir alana dönüştürmüş olacağız. Bu konuda da vatandaşlarımızla ciddi manada görüşmeler gerçekleştiriliyor. Burada hak sahipleriyle tek tek görüşülüyor. Daha sonrasında eğer ki görüşleri kanaatleri olgunlaşmamışsa tekrar tekrar görüşmeler gerçekleştiriliyor. Burada profesyonel ekiplerimiz Kentsel Dönüşüm Müdürlüğümüz uhdesinde bu görüşmeler yapılıyor" dedi.

Burada 7 etap şeklinde ada ada dönüşümü planlıyoruz diyerek hak sahiplerinin 85,5 ile anlaşmayı gerçekleştirdiklerini ileten Başkan Alper Taban, ‘’Hak sahiplerinin de şu an yüzde 85,5’iyle de anlaşmayı gerçekleştirmiş durumdayız. Hak sahiplerimizin yüzde 85,5’i muvafakat vererek ‘’evet biz burada kentsel dönüşüm gerçekleştirilmesini istiyoruz’’ şeklinde kanaatlerini bizlere bildirmiş durumda. Burada sadece yapılar değişmekle, dönüşmekle kalmayacak beraberinde burada yeni bir yaşam başlayacak. Ben bu yeni yaşam alanında da var olan hiçbir kimsenin bu işten zararlı çıkmayacağını şimdiden ifade etmek isterim. Çünkü kentsel dönüşümlere karşı ülkemizin çeşitli noktalarında dirençlerin olduğunu görüyoruz. Ancak burada yaklaşık 250 bin metrekareyi kapsayacak olan bir kentsel dönüşüm alanından bahsediyoruz. Dolayısıyla İnegöl’de gerçekleşmiş olan en büyük adada bir dönüşüm yaşanacak. Aynı zamanda şehrin cazibe merkezi, örnek bölgesi ve gerçekten parmakla gösterilecek bir bölgesi haline dönüşecek. ’dedi.

"KENTSEL DÖNÜŞÜME BÜYÜKŞEHİR MECLİSİNDEN TAM DESTEK"

Öte yandan Başkan Alper Taban, Eylül ayı Büyükşehir Meclisinde görüşülen İnegöl Belediyesi’nin girişimleri ile yapılacak yerinde kentsel dönüşüm projesinde meclis üyelerinin oy birliğiyle destek verdiklerini iletti.

Başkan Taban, "19 Eylül 2023 tarihinde Bursa Büyükşehir Belediyemizin meclisinde de 1/5000 ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği oy birliği ile kabul edilmiştir. Şuanda Bakanlık ile olan sürecimiz devam ediyor. Şimdiden çalışmanın heyecanı içerisinde olduğumuzu ve inşallah bittiğinde de herkesin iftihar edeceği, kıvançla kendi muhit ve bölgesinde yaşam alanı oluşturacağını ifade edebilirim" dedi.

Kentsel dönüşüm ile alakalı görüşmelerde son durumu aktaran Başkan Alper Taban, "Şu ana kadar ulaşılamayan, kanaat ve görüşümüzü bildireceğiz şeklinde çok az miktarda vatandaşımızın olduğunu görüyoruz. Bu sürece biran önce vatandaşlarımızın da dâhil olarak bu yaşam alanında kendi rızalarıyla olmalarını canı gönülden istiyoruz. Burada vatandaşlarımıza zorluk çıkartmak gibi bir düşüncemiz asla yok. Aksine bu yeni yaşam alanında onlarla beraber hem şehrin gelişimini hem de onların daha severek ve isteyerek yaşadıkları mekânları oluşturmak istiyoruz. Bizlere destek veren inanan vatandaşlarımız olmak üzere gayretle çalışan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Taban, söz konusu projeyle ilgili net bilgilere ulaşmak adına vatandaşları Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Ofisi'ne beklediklerini ifade etti.