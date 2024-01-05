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Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger, beraberindeki heyetle birlikte bölgede devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Dülger, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını ifade etti.

Alt yapı çalışmaları tamamlanan 5 sokakta 5500 m2 parke taş uygulaması için ekipler sahaya indi.

Edirne Jandarması, hasta ve yorgun pelikanları besledi

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Hava şartları elverdiği sürece yapım çalışmalarına ara vermeksizin devam eden İnegöl Belediyesi, son olarak Bilalköy Mahallesinde parke taş uygulamasına başladı.

Bursa'da İnegöl Belediyesi kırsal mahallelerde hizmet seferberliğini sürdürüyor. Bilalköy Mahallesinde 5 sokakta 5500 m2 parke taş kaplaması gerçekleştiriliyor. BURSA (İGFA) - Bursa'nın İnegöl ilçesi merkez ve kırsalda hizmet seferberliğini sürdüren yerel belediye, kırsal mahallelerde özellikle alt yapısı tamamlanan bölgelerde yol kaplama çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda 2023 yılında 22 mahallede 95 bin 600 metrekare parke taş uygulaması yapıldı.

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