Bursa'da İnegöl Belediyesi, kırsal mahallelerde yapım çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Çeltikçi Mahallesinde 10 sokakta parke taş kaplama çalışması ve 1 sokakta sathi kaplama çalışması yapıldı.BURSA (İGFA) - Kırsal mahallelerde hayata geçirdiği çalışmalarla merkezin konforunu köylere taşıyan İnegöl Belediyesi, özellikle yaz aylarında bu bölgelerde yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Önceliği altyapı ve yol kaplamalarına veren İnegöl Belediyesi, son olarak Çeltikçi Mahallesinde bu alanda çalışma başlattı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin parke taş temini ile İnegöl Belediyesi’nin de uygulamasını gerçekleştirdiği çalışmayı, Belediye Başkanı Alper Taban beraberindeki heyetle birlikte yerinde inceledi.

İnceleme sırasında devam eden çalışmalar hakkında bilgi de veren Başkan Taban, “Burada aynı anda 3 çalışma gerçekleştiriyoruz; 10 sokağımızda parke taş kaplaması, 1 sokakta sathi kaplama ve 1 sokakta da yeni yol açılması çalışması devam ediyor. Bu çalışmalarla, söz verdiğimiz gibi merkezin konforunu kırsal mahallelerimize de taşıyoruz. Gerek altyapı çalışmaları gerek üst yapı çalışmaları gerekse de sosyal ve kültürel faaliyetlerimizle merkezde ne varsa kırsalda da aynı konforu sağlamak adına çalışmalar yapıyoruz. Bugün gelinen noktada kırsal mahallelerimiz artık altyapıya, hatta doğal gaza kavuşuyor. Altyapıyla ilgili çalışmaları tamamlanan köylerimizde de planlamalarımız doğrultusunda hızlı şekilde parke taş kaplama çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu doğrultuda bugün Çeltikçi Mahallemizde; 3200 m2 alanda sathi kaplama çalışması yapılıyor, 10 sokakta 5 bin 500 metrekare parke taş kaplaması yapılıyor ve 100 metre uzunluğunda yeni bir sokak açılması çalışmaları da devam ediyor. Yapılan çalışmaların mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.