Bursa İnegöl Belediyesi, Muharrem Ayı dolayısıyla düzenlediği anlamlı etkinlikle geleneksel aşure ikramını bu yıl da sürdürdü. Gastro İnegöl şefleri tarafından özenle hazırlanan 3.000 kişilik aşure, şehir merkezinde kurulan stantlarda vatandaşlara ikram edildi.BURSA (İGFA) - İkram noktası olarak tercih edilen Merkez Park ve Heykel Meydanı, İnegöl Belediyesi’nin yaptığı çevre düzenleme çalışmaları sonrası şehrin yeni buluşma noktası haline gelirken, aşure etkinliğiyle bu alan adeta bir kardeşlik sofrasına dönüştü.Etkinliğe İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, parti yöneticileri, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar, birlik ve beraberliğin simgesi olan bu özel günde aynı kazan etrafında buluşmanın manevi hazzını yaşadı.

ŞEHİTLERİMİZ VE MAZLUM COĞRAFYALAR İÇİN DUALAR OKUNDU

Program, Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit düşen kahraman Mehmetçikler için yapılan dua ile başladı. Ayrıca Gazze ve Filistin başta olmak üzere, zulüm altında yaşam mücadelesi veren tüm mazlum coğrafyalar dualarla yad edildi.

"AŞURE BİRLİĞİMİZİN SİMGESİDİR"

Alanda vatandaşlarla bir araya gelen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, aşurenin anlamına ve Muharrem Ayı'nın maneviyatına vurgu yaptı. Başkan Alper Taban konuşmasında, “Şehadetlerinin 1386. yılında Kerbela da şehit düşen Hz. Hüseyin Efendimizi ve tüm Kerbela şehitlerini ve vatanı uğruna kahramanca savaşan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Aşure Günü birlik, dayanışma ve kardeşlik günüdür. Aşure ise bu birlikteliğin tatlı bir simgesidir. Nasıl ki farklı tatlar bir araya gelerek aşureyi oluşturuyorsa İnegöl’ümüz de 81 vilayetten, Balkanlardan, Kafkaslardan ve dünyanın dört bir yanından gelen vatandaşlarımızla huzur içinde yaşayan örnek bir şehir. Devletimiz, tüm mazlum coğrafyalara el uzatmaya devam ediyor. Filistin ve Gazze’deki kardeşlerimiz için de dua ediyor, barış ve özgürlük diliyoruz.” dedi.

“MERKEZ PARK VE HEYKEL MEYDANI CAZİBE MERKEZİ OLDU”

Dağıtımın gerçekleştirildiği Merkez Park ve Heykel Meydanı'nın yenilenerek vatandaşların hizmetine sunulduğunu hatırlatan Başkan Taban, “Yenileyerek halkımızın hizmetine sunduğumuz Merkez Park ve Heykel Meydanı, özellikle yaz akşamlarında vatandaşlarımızın dinlenmek ve sosyalleşmek için tercih ettiği bir cazibe merkezi haline geldi. Bugün de bu güzel ortamda aşurenin bereketinde buluştuk. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin.” dedi.

“MUHARREM AYIMIZ MÜBAREK OLSUN”

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan’da tüm İslam aleminin aşure gününü ve Muharrem Ayı’nı tebrik ederek ikramları için İnegöl Belediyesi’ne teşekkür etti. Başkan Alper Taban ve protokol üyeleri alanda vatandaşlarla bir araya gelerek bir süre sohbet etti.