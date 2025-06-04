Bursa'da İnegöl Belediye Spor Kulübü oryantiring takımı sporcuları, Çekya’da yapılacak olan Oryantiring Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek milli takım kadrosuna seçildi.BURSA (İGFA) - Amatör branşlarda ortaya koyduğu başarı ve yetiştirdiği sporcularla dikkat çeken İnegöl Belediye Spor Kulübü, oryantiringde 2 yıldız sporcuyu daha ülke sporuna kazandırdı. İnegöl Belediyespor oryantiring takımı sporcuları Mustafa Talha Bilge ve Metehan Oğuz milli takıma davet edildi.

MİLLİ TAKIM SEÇMELERİNDE GÖZ DOLDURDULAR

30 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında Bursa’nın Keles ilçesinde yapılan Milli Takımlar Seçme Yarışlarına İnegöllü sporcular damga vurdu. Yarışlar sonucunda milli takıma seçilen İnegöl Belediye Spor Kulübü sporcuları Mustafa Talha Bilge ve Metehan Oğuz, ülkemizi Çekya’da yapılacak olan Oryantiring Avrupa Şampiyonasında temsil etme hakkını kazandı. Milli davet alan sporcular, şampiyonada ay yıldızlı formayla mücadele edecekler.

BAŞKAN TABAN’DAN TEBRİK

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, milli takım kadrosuna dahil edilen sporcuları tebrik ederek başarılar diledi. İnegöl Belediye Spor Kulübünün de bu başarılarla gurur duyduğunu kaydeden Taban, “Amacımız Türk sporuna farklı branşlarda sporcular kazandırabilmek. Gençlerimize fırsatlar sunmak, imkanlar vermek. Bunun sonucunda da bu güzel tablolara şahit olmak bizim için büyük mutluluk. Sporcularımızı ve onların yetiştiren antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Avrupa Şampiyonasında da hem ülkemizi hem şehrimizi en iyi şekilde temsil edeceklerinden şüphemiz yok” dedi.