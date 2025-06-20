İYİ Parti Bursa İl Gençlik Kolları Başkanı İskender Kandemir, Bursa’da düzenledikleri etkinlikte, Atatürk’ün Nutuk, Gençliğe Hitabe ve Andımız’ı vatandaşlarla buluşturduklarını açıkladı. Kandemir, Türk gençliğinin geçmişine sahip çıkarak geleceğe sağlam adımlarla yürüyeceğini vurguladı.BURSA (İGFA) - İYİ Parti Bursa İl Gençlik Kolları, Bursa’da gerçekleştirdiği etkinlikte, Türk milletinin tarihine ve değerlerine sahip çıkma mesajı verdi. İl Gençlik Kolları Başkanı İskender Kandemir, basın açıklamasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk, Gençliğe Hitabe ve Andımız’ı vatandaşlarla buluşturmak için yola çıktıklarını belirtti.

Kandemir, “Bir milletin kökleri güçlü değilse, geleceği de güçlü olamaz. Biz o kökleri Malazgirt’te, Çanakkale’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da ve 19 Mayıs 1919’da Samsun’da atılan ilk adımda buluyoruz. Atatürk, Türk gençliğine bir görev ve yol haritası bırakmıştır. Biz gençler, bu yolun izindeyiz” dedi.

“TARİHE GÖLGE DÜŞÜRENLERE BİLGİ VE İRFANLA CEVAP VERECEĞİZ”

Son dönemde bazı açıklamaların Türk tarihine gölge düşürmeye çalıştığını ifade eden Kandemir, bu yaklaşımlara öfkeyle değil, bilgi, irfan ve kararlılıkla yanıt vereceklerini söyledi. “Kavga ederek değil, birlik olarak, bilinçlenerek ve üreterek büyüyeceğiz” diyen Kandemir, Türk milletinin tarihinin soylu mücadelelerle dolu olduğunu ve bu topraklarda bağımsız yaşamanın kolay kazanılmadığını vurguladı.

Bursa’dan seslenen İYİ Parti İl Gençlik Kolları Başkanı İskender Kandemir, “Biz buradayız! Türk gençliği burada! Cumhuriyetin emanetçileri, Atatürk’ün izinde yürüyenler burada! ‘Türküm, doğruyum, çalışkanım’ diyoruz ve bu ülkeyi ilelebet payidar kılmak için tüm gücümüzle çalışacağız” ifadeleriyle gençliğin sorumluluğuna dikkat çekti.

Açıklama, “Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet! Ne mutlu Türk’üm diyene!” sözleriyle sona erdi.