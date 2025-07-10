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Gökhan Eren de, daha önce 2023 yılı Mart ayında Balıkesir Bölge Müdürlüğü’nden İzmir’e atanmıştı. İzmir’de görev süresi boyunca yerel basınla yakın ilişki kurarak çözüm odaklı yaklaşımıyla dikkat çeken Eren, yeni görevine 24 Temmuz 2025 tarihinde başlaması bekleniyor.

Bursa'da yaklaşık 3,5 yıl sürdürdüğü müdürlük görevinden sonra 2020 yılında Diyarbakır’a atanan Osman Başeğmez, 25 Eylül 2023 tarihinde yapılan atamayla Bursa’ya geri dönerek görevine devam etmişti. Başeğmez, Bursa’da yerel medya ile kurduğu sağlıklı ilişkilerle başarılı bir çalışma dönemi geçirmişti.

Basın İlan Kurumu (BİK)'nda bölge müdürlükleri arasında görev değişikliği yaşandı. BİK Bursa Bölge Müdürü Osman Başeğmez İzmir Bölge Müdürü olurken, Gökhan Eren ise Bursa Bölge Müdürlüğü'ne atandı. BURSA (İGFA) - Basın İlan Kurumu’nda bölge müdürleri arasında tayin gerçekleşti.

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