Türkiye’nin en meşhur zeytinlerinden birini üreten İznik’te zeytin tarlaları ilçeye renk katıyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın İznik ilçesi, Türkiye’nin geçmişten bugüne gelen ve marka olan zeytinlerini üretmeye devam ediyor. İznik Gölü’nün yanı sıra ilçenin içinde ve etrafında kümelenen zeytin ağaçları da şehrin tarihi dokusuna tamamlayıcı bir güzellik katıyor.

Türkiye’nin en lezzetli zeytinlerinin üretildiği İznik’te ayrıca yüzlerce yıllık zeytin ağaçları dikkat çekiyor.

Bakımlarına dikkat edildiği takdirde 600 ila bin yıl arasında ömrü olduğu söylenen zeytin ağaçları arasında İznik’te, bin 500 yaşında olduğu tahmin edilen bir zeytin ağacı da yer alıyor.