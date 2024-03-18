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Daha sonra İznik Belediyesi Şehit Piyade Komando Çavuş Fehmi Barcın Kültür Merkezi’nde gerçekleşen program İznik Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlandı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda duygu dolu anlar yaşandı.

Kur’an-ı Kerim ve duanın ardından Şehitlik’teki tören sona erdi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından Kaymakam Recai Karal tarafından Şehitlik Özel Defteri imzalandı.

İznik İlçe Şehitliği’ndeki törene İznik Kaymakamı Recai Karal ve Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta’nın çelenk sunmasının ardından Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’yla başladı.

Tarih ve sanatı buluşturdular

Tarih ve sanatı buluşturdular

Çanakkale Zaferi’nin 109. yıl dönümü ve 18 Mart Şehitler Günü nedeniyle İznik’te ilk tören Şehitlik’te düzenlendi.

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