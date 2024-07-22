Bursa'da İznik Belediyesi tarafından vatandaşların özel sektörde iş bulmalarına destek olmak amacıyla hayata geçirilen İş Kariyer ve İstihdam Birimi (İZKA) hizmete başladı.BURSA (İGFA) - İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta’nın talimatıyla hayata geçirilen Kariyer ve İstihdam Birimi (İZKA) İznik Belediyesi ek hizmet binası Şehit Piyade Komando Çavuş Fehmi Barçın Gençlik ve Kültür Merkezi’nde faaliyetlerine başladı.

İznik’te ikamet eden vatandaşlar ile çevre il ve ilçelerde hizmet veren özel şirketlere yönelik hizmet vermek ve bu hizmeti tek bir organizasyon şeklinde yönetmek amacıyla kurulan birim, iş arayan kişinin mesleki beceri ve tecrübelerine göre çalışmak istediği kurum veya sektörde, işverenin aradığı kriterler doğrultusunda işveren ve iş arayanı bir araya getirerek İznik yerelinde istihdamı artırmayı hedefledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, İznik’te istihdama katkı sağlamak ve kariyer planlaması noktasında gençlerimize yol göstermek amacıyla kurulan İş Kariyer ve İstihdam Birimi (İZKA), iş arayan vatandaşlarımızla çalışma arkadaşı arayan sektörün öncü firmalarını buluşturacağını, iş arayan vatandaşların öncelikle kariyer merkezi ve istihdam alanları konusunda bilgilendirileceğini söyledi. Başkan Usta, nitelikleri değerlendirilen adaylar uygunluğu bulunan iş ilanlarına yönlendirilereceğini belirtti. Usta, Kariyer Merkezine farklı meslek dallarından vatandaşlarımız başvuru yapabileceğini kaydetti.