Bursa'da 2024-2025 ürün alım kampanyasının devam ettiği bu günlerde İznik Kaymakamı Arif Karaman, Marmarabirlik İznik Zeytin Kooperatifi’ni ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Marmarabirlik'e bağlı İznik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi'nde gerçekleşen ziyarette Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, İznik Kooperatif Başkanı Yakup Sevinç ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya gelen İznik Kaymakamı Arif Karaman'a ürün alım süreçleri ile ilgili ayrıntılı sunum yapıldı.

Başkan Sevinç, kooperatifin genel işleyişi ile ilgili bilgiler aktarırken, Başkan Hidamet Asa ise İznik’te şu ana kadar gerçekleşen ürün alım miktarının 14 bin 500 tonlarda olduğunu belirtti.

İznik Depolama Tesisi’ne inceleme gezisi düzenleyerek gözlem yapan Kaymakam Karaman’a ürünün hijyenik koşullarda gerçekleşen olgunlaşma süreci ile ilgili veriler aktarıldı.

Ürün alımlarındaki sistem ve prosesleri inceleyen Akif Karaman, üreticilerle de bir araya geldi. Sembolik anlamda ürün alımı gerçekleştirip sürece dahil olan Kaymakan Karaman, üreticiler sohbet ederek, onların içinde bulunduğu durum ile ilgili de notlar aldı.

Sahada söylenenler ile kooperatifçiliğin işleyişi arasında farklılıklar olduğuna değinen İznik Kaymakamı Arif Karaman, üreticinin kooperatifine sahip çıkmasının önümüzdeki yıllar için son derece önemli olduğunu vurguladı.



