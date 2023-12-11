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Bursa'da İznik Belediyesi tarafından Süleyman Paşa Medresesi’nde oluşturulan Tarih Arşivi ve okuma odaları yeni projelere de ev sahipliği yapıyor.BURSA (İGFA) - İznik Anadolu Lisesi tarafından gerçekleştirilen “Medresedeyim Projesi” ile her hafta belirlenen gün ve saatlerde öğrenciler tarih arşivine gelerek okumalar gerçekleştiriyor.

İznik’in köklü ve zengin belge birikiminin sosyal, kültür, eğitim, ekonomi, tarım, turizm, tarih ve benzeri alanlarda ele alıp araştırmak isteyen vatandaşların yanı sıra akademisyenler, öğrenciler yerli ve yabancı turistlerin faydalanabileceği İznik Tarih Arşivi kurulmuştu.

Orhan Gazi’nin en büyük oğlu Süleyman Paşa tarafından yaptırılan Osmanlı Dönemi’nin ilk medreselerinden Süleyman Paşa Medresesi’nde yer alan arşiv geçmişe ışık tuttuğu kadar gelecek nesillerin gelişmesine de katkı sağlıyor.