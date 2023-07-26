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Sakarya'dan tatilcilere uyarı: O tarihte dalga boyuna dikkat!

Sakarya'dan tatilcilere uyarı: O tarihte dalga boyuna dikkat!

Yangına ekipler; 3 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 2 su tankeri ve 23 personel müdahale etti.

Yangın ihbarı sonrasında Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin olay yerine ekiplerin erken müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı.

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