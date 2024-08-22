Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı son günlerde bölgedeki çiftçilerin yaşadığı sıkıntılarla ilgili yaptığı açıklamada çiftçilere destek olmak için ilçeye gelen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun ziyaretinin önemine dikkati çekerek, tarım şehri Karacabey'den ülkeye seslerini duyurduklarını söyledi.BURSA (İGFA) - Geçtiğimiz günlerde Karacabey Cumhuriyet Meydanında çiftçilerle bir araya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ve Belediye Başkanı Fatih Karabatı, yaptığı açıklamalarda çiftçilerin sorunlarını ve isteklerini kamuoyuna duyurmuştu.

Başkan Karabatı, İYİ Parti Genel Başkanının bu ziyaretinin çiftçi sorunlarına dikkat çekmek için güzel bir fırsat olduğunu dile getirirken ilgi ve desteklerinden dolayı Dervişoğlu’na teşekkürlerini yineledi.

Bu ziyaretin ardından bu kez Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, bölge çiftçisinin yaşadığı sorunlar için yetkili kurum ve kuruluşlara çağrıda bulundu.

Başkan Karabatı yaptığı açıklamada, “Ben de 2015 yılına kadar çiftçilikle uğraştım. Bu yüzden çiftçimizin, üreticimizin çektiği sıkıntıları çok iyi biliyorum. Bugün buğday, mısır, ay çiçeği, şeker pancarı gibi ürünlerde devlet uygun fiyat verip desteklemeleri çoğaltmış olsaydı sebzeye bu kadar orantısız bir yönelim olmazdı. Karacabey, Mustafakemalpaşa ve Susurluk bölgesinde 150 bin dönümde 1 milyon 200 ton domates var. Buna ilaveten geçen yıldan fabrikaların elinde kalan stokların büyüklüğünün oldukça fazla olduğunu biliyoruz. Bunun piyasaya 1 yıl yetecek düzeyde olduğunu tahmin ediyoruz. Tüm bunların yanında ihracat kotası yüzünden sanayici ihracatta yapamadı. Ve sonuçta salçalık domates eken üreticilerin bu ürünleri ellerinde kaldı. Üretici büyük sıkıntı içinde. Kaldı ki dış piyasaya açılmaya kalksalar da diğer ülkelerin satış fiyatları ile rekabet edemezler. Zira maliyetler müthiş yüksek. Domatesten verdiğim bu örneklerin benzerlerini karpuz, yağ biberi, bezelye, soğan gibi ürünlerde de verebiliriz.” dedi.

“Şu an kazanılan paralarla işçinin parası bile ödenemez halde”

Başkan Karabatı bu süreçte çiftçilerle sık sık bir araya gelerek güncel değerlendirmelerde bulunduklarını ifade ederken, “Hükümete bu noktada çağrımı hem ülke tarımının başkenti konumundaki şehirlerden birinin belediye başkanı olarak hem de yıllarca çiftçilik yapmış bir üretici olarak yapmak istiyorum. Acilen tarım kredi kooperatifleri, ziraat ve benzer kamu bankaları ile çiftçinin borcunun faizsiz ertelenmesinin sağlanması gerekir. Bu, sorunu bitirmez ama çiftçimizin yükünü hafifletir. Aksi halde üreticinin bu borçları ödemesi gerçekten imkânsızdır. Şu andaki kazanılan paralarla neredeyse işçinin parası bile ödenemez halde. Bir an önce kamuya olan borçları faizsiz bir şekilde ertelenmeli. Tabii bu yeterli olmayacaktır, devletin bu çıkmazdaki çiftçiye bundan sonraki yıl için desteklemelerinin arttırması gerekir. Gübre ve mazot desteği başta olmak üzere buzaruri gereklilikler üzerinden verginin tamamen kaldırılması üreticiden yana önemli bir adım olur.” şeklinde konuştu.