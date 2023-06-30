Bursa'nın Karacabey ilçesinde bayramın ikinci gününde Belediye Başkanı Ali Özkan, belediye personelleri ve vatandaşlarla bayramlaşma programında buluştu.BURSA (İGFA) - Bursa Karacabey'deki belediye bayramlaşmaları halk buluşmasına dönüyor, bayramlaşmaya sadece personel değil, ilçedeki vatandaşlar da büyük ilgi gösteriyor.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Kurban Bayramının ikinci gününde gerçekleşen bayramlaşma töreninde, belediye personeli ve vatandaşlar ile bayramlaştı.

Belediye binasında gerçekleştirilen bayramlaşmada çok sayıda misafiri ağırlayan Özkan, konuklarıyla bayramlaştıktan sonra tatlı ve çerez ikram etti. Hoş bayram sohbetlerinin yaşandığı ziyarette çocukların bayram harçlıkları da ihmal edilmezken, Başkan Özkan kendisini ziyarete gelen 7’den 70’e her yaştan konuğuyla tek tek bayramlaşarak yakından ilgilendi.

Bayramlaşma merasiminde konuşan Başkan Özkan, “Tüm mesai arkadaşlarımın ve hemşerilerimizin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle tebrik ediyor, bu bayramın birlik ve beraberliğimizin daha da kuvvetlenmesine ve hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.