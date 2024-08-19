Karacabey Belediyesi ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği iş birliğiyle düzenlenen Osman Önder Kupası Sergisi Karacabey'de 19 Ağustos Dünya Fotoğrafçılık gününde 100. Yıl Sanat Galerisi'nde ziyarete açılıyor. Şükran Yemişçioğlu Kültür Merkezi birinci katında yer alan galeride açılan sergi 28 Ağustos'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.BURSA (İGFA) - Karacabey Belediyesi 100. Yıl Sanat Galerisi 19 Ağustos Dünya Fotoğrafçılık Günü sebebiyle çok önemli bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Karacabey Belediyesi ve BUFSAD işbirliği ile gerçekleşen sergi 19-28 Ağustos tarihlerine kadar ziyaret edilebilecek.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, BUFSAD iş birliğiyle ile ilçede böyle bir sanatsal etkinliği yapıyor olmaktan duyduğunu memnuniyeti dile getirdi. Karabatı yaptığı açıklamada 'Dünya Fotoğrafçılık günü sebebiyle anlamlı bir etkinlikle vatandaşlarımızı buluşturalım istedik. Bu kapsamda 19-28 Ağustos tarihlerinde tüm vatandaşlarımız bu sergiyi ücretsiz ziyaret edebilir. Tüm halkımızı bu eşsiz sergiyi görmek üzere galerimize davet ediyorum" dedi.

BUFSAD Başkanı Tarık Akkurt ise sergiyle ilgili yaptığı açıklamada 'BUFSAD Osman Önder Kupası, özellikle Bursa’da pek çok fotoğrafçının yetişmesine katkı koyan Osman Önder’in anısını yaşatmak ve yenilikçi fotoğraf çalışmalarını teşvik etmek amacıyla düzenlenmektedir. Fotoğrafçıların, tekil fotoğraflar çekmelerinden ziyade, "proje" temelli çalışmalara yönelik olarak konu, teknik veya üslup yönünden bütünlük taşıyacak seri fotoğraflar üretmelerini amaçlamıştır' ifadelerine yer verdi.

Şükran Yemişçioğlu Kültür Merkezi birinci katında yer alan 100. Yıl Sanat Galerisi 19-28 Ağustos tarihlerinde pazar hariç her gün saat 09.00 - 18.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebileceği duyuruldu.