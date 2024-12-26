Bursa Karacabey Belediyesi yeni açılan Ergün Koç Kültür Merkezi önünde yeni nesil araç şarj istasyonlarını hizmete aldı. Kurulumu tamamlanan şarj istasyonu aynı anda toplam 6 araca hizmet edecek şekilde hazırlandı. Başkan Karabatı çalışmanın ilçe genelinde yaygınlaştırılacağını duyurdu.BURSA (İGFA) - Bursa Karacabey Belediyesi geçtiğimiz aylarda faaliyete geçen Ergün Koç Kültür Merkezi'nde aynı anda 6 aracı şarj edebilen istasyon kurulumunun tamamlandığını duyurdu. Truego’la yapılan protokolle kurulumu tamamlanan şarj istasyonunda DC ve AC olmak üzere 2 farklı şarj desteği olduğu belirtildi.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı konuyla ilgili yaptığı açıklamada 'İlçemizde modern zaman teknolojilerini sağlamaya devam ediyoruz. Ülkemizde de hızla yaygınlaşan elektrikli araçlar şarj ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Bu anlamda yerli otomobil markamız olan TOGG ve Truego ile yaptığımız protokol çerçevesinde ilçemizde ilk olarak Ergün Koç Kültür Merkezi'nde şarj istasyonu kurulumunu sağladık. Burada 4 araçlık 180 kV DC hızlı şarj istasyonu ile 2 araçlık 22 KV AC şarj olmak üzere toplamda 6 araçlık şarj yerimiz vardır. Bunlardan dördü hızlı ikisi ise yavaş şarj olarak geçiyor. Vatandaşlarımız hem normal zamanda hem de kültürel bir faaliyet sırasında araçlarını burada şarj edebilirler. Bu imkanı ilçemizin çeşitli alanlarında da sağlamaya devam edeceğiz' şeklinde konuştu