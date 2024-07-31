Bursa'da Karacabeylileri kaliteli ve uygun fiyatlı yemeklerle buluşturacak olan Karacabey Kent Lokantası faaliyete geçti.BURSA (İGFA) - Karacabey Belediyesi’nin sosyal hizmet projeleri arasında yer alan Kent Lokantası, önceki gün vatandaşların ve protokolün yoğun katılımıyla açıldı. Karacabey Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen Kent Lokantası kaliteli ve uygun fiyatlı yemekleriyle ilçe sakinlerini en iyi şekilde ağırlamayı hedefliyor.

Vatandaşın yoğun katılımıyla gerçekleşen açılışa İYİ Parti Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı ile protokol üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Açılışta konuşan Başkan Fatih Karabatı 'Karacabey Kent Lokantası, ilçemizin ihtiyaçlarına cevap verecek, herkesin uygun fiyatlarla sağlıklı ve lezzetli yemeklere ulaşabileceği bir mekân olarak tasarlandı. Burada sadece yemek yemeyeceğiz, aynı zamanda bir araya gelerek toplumsal bağlarımızı güçlendireceğiz. Bugün açılışımızda sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Şehircilikte, sahada olduğu kadar sosyal ve kültürel hizmetlerle de karşınızda olmaya ve hep birlikte daha güzel bir Karacabey için çalışmaya devam edeceğiz’ dedi.

Törende İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Saldız'da vatandaşlara hitap ederek Kent Lokantasının ilçeye hayırlı olmasını diledi ve emeği geçenlere teşekkür etti. Açılış konuşmalarının ardından Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı ile birlikte protokol üyeleri sıraya girerek yemek aldı. Başkan Karabatı daha sonra tezgaha da geçerek açılışa katılan vatandaşlara kendi elleriyle yemek servisinde bulundu. Açılış gününe özel tüm katılımcılara ücretsiz dağıtılan yemekler vatandaştan da tam not aldı.

Karacabey Belediyesi Kent Lokantası hafta içi her gün 11.00-15.00 saatleri arasında hizmet verecek olup tüm vatandaşların kullanımına açık olacağı kaydedildi.