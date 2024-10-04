Bursa'da Karacabey Belediyesi tarafından 3 ay önce hizmete giren Kent Lokantası açıldığı ilk günden itibaren ilgi odağı olmaya devam ediyor. Kaliteli ve uygun fiyatlarıyla vatandaşların beğenisini kazanan lokantadan bugüne kadar yaklaşık 12 bin kişi faydalandı.BURSA (İGFA) - Karacabey Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde hayata geçirdiği Kent Lokantası’nda özellikle dar gelirli aileler, işçiler ve öğrenciler için dört çeşit yemek uygun fiyatla vatandaşlara sunuluyor.

3 ay önce hizmete giren Kent Lokantası açıldığı ilk günden itibaren ilgi odağı olmaya devam ederken, hijyenik ortamda uygun fiyata sağlıklı ve kaliteli yemeklerle hizmet veren lokanta, açıldığı günden beri yaklaşık 12 bin kişiye ulaştı.

Karacabey Belediye Başkan Fatih Karabatı, söz konusu proje ile Karacabey halkının uygun fiyata sağlıklı ve kaliteli yemeklere ulaşabilmesini sağladıklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verebilen, aynı zamanda bütçelerini zorlamayan bir hizmet sunmanın gururunu yaşıyoruz. Herkese açık ve erişilebilir bir kent lokantasını ilçemize kazandırdığımız için çok mutluyuz. Karacabey’in sosyal yaşamına katkı sunmaya ve halkımızın her alandaki ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz. " dedi.

Karacabey Kent Lokantası, hafta içi her gün 11.00-15.00 saatleri arasında hizmet veriyor.