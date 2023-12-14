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Genç Dağıtımın organize ettiği Bursa'da "Karacabey Kitap Günleri" okurlara kapısını açtı.BURSA (İGFA) - 8 - 17 Aralık tarihleri boyunca kitap severlere hizmet verecek olan kitap fuarı, bir çok yazara da ev sahipliği yapacak.

10 gün boyunca 20 yazar ağırlayacak olan "Kitap Günleri" tanınmış yazarları da kadrosunda barındırıyor.

Tanınmış yazarlardan biri de Çocuk ve genç edebiyatın güçlü kalemlerinden eğitimci- yazar Zeynep Haşemi Bayraktaroğlu'dur. Zeynep Haşemi ile beraber tanınmış eğitimci - yazarlardan Ümmiye Yılmaz ve girişimci yazar Recep Bayraktaroğlu da katılım sağladı.

Zeynep Haşemi Bayraktaroğlu okurlarıyla buluşurkeni, imza gününde "Sevgi Kuşun Kanadında, Akıllı Kedi Zimzo, Paçanya Krallığı, Umut Çiçekleri, Ahireti Öğreniyorum isimli kitaplarını imzaladı. Karacabey adına güzel bir kültür hizmeti sunulduğunu dile getiren tanınmış yazar şöyle Bayraktaroğlu, "Kitap bir toplumun kültür kodudur. Kitaptan uzak toplumlar cahil kalmaya mahkumdur. Kitapla tanış olmayanın fikir heybesi fukara kalmaya mahkumdur" dedi.

Eğitimin kırmızı çizgi olduğunu söyleyen yazar Zeynep Haşemi de, çocuklar ve gençlerin yarınlar olduğunu belirterek, "Yarınımızın güçlü olmasını istiyorsak çocuklarımızın eğitim ve terbiyesini önemsemek zorundayız. Onlara okumayı sevdirmek zorundayız. Doğru kaynaklarla beslenmeleri bir görevdir bizim için. Yürüttüğü program ve projelere de değinen yazar, sözlerine şöyle devam etti: çocuklarımız, gençlerimiz doğru ve uygun fiyata kaynaklara ulaşabilmek için "Okumak Mutluluktur" projesini başlattık. Özellikle taşra okullarına sayısız kitap desteği sağladık. Bizi Karacabey'in gülen gözlü minik çocuklarıyla yüreği kıpır kıpır genç okurlarla buluşturduğu için Genç Dağıtım'ın sahibi Osman Kalfa bey'e teşekkür ediyorum" diye konuştu.