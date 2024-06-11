Bursa'da Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, kumbarasında biriktirdiği bisiklet parasını SMA hastası Kıvanç için bağışlayan minik Zehra’nın hayalini gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Bursa'da Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı geçtiğimiz hafta Hacı Ahmediye Onur İlköğretim 2.Sınıf Öğrencisi olan, Zehra Bediha Karakaş ile buluştu.

Bandırma'da yaşayan SMA hastası Kıvanç Karan Sönmez’in tedavisi için başlatılan yardım kampanyasına Karacabey halkı da duyarsız kalmayarak çeşitli platformlarda destek oluyor.

Bunların içerisinde en anlamlısı ise Karacabeyli minik Zehra'dan geldi. Yıllardır hayalini kurduğu bisiklet için kumbarasında para biriktiren ZehraKarakaş, SMA hastası Kıvanç'a destek olabilmek adına tüm birikimini SMA tedavisi için bağışladı. İlçe kamuoyunda büyük yankı uyandıran Minik Zehra’nın bu takdire şayan davranışına, Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı'da kayıtsız kalmayarak önceki gün kendisini okulunda ziyaret etti.

Duygu dolu anların yaşandığı buluşmadaZehra'nın annesiSebile Karakaş ve okul müdürü Erbay Köse Başkan Karabatı’yı karşıladı. Karabatı ziyarette yapmış olduğu açıklamada, "‘Merhametli ve paylaşmayı bilen çocuklarımızın yetişmesi bizlerin geleceğe umutla bakmasını sağlıyor, bu anlamlı bağış ile herkese örnek olan, yüreği büyük kendisi küçük Zehra kızımıza can-i gönülden teşekkür ediyorum. Minicik bir bedende kocaman bir yürek olan Zehramıza yıllardır hayalini kurduğu bisikleti kendisine Karacabey Belediyesi olarak hediye ediyoruz. Yavrumuzu böyle duyarlı yetiştiren ailesine ve öğretmenlerine ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Bizler kendi kendine yetebilen bir milletiz. Daha önce benzer bir SMA savaşçısı yavrumuzun kampanyasını yine başarıya ulaştırılmıştı. UmuyorumKıvançyavrumuzda en kısa zamanda sağlığına kavuşur" dedi.

Mutluluğu gözlerinden okunan minik Zehra ise almış olduğu hediye sonrası Belediye Başkanı Fatih Karabatı’ya teşekkür etti.