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Mahallemin Muhtarları programı kapsamında Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Gazi Mahallesi’nin sorunlarını dinleyen Herkes Duysun ekibi, mahalle sakinlerinden otopark ve yol sorunları konusunda şikayet aldı.Emirhan AKGÜL - Sergen DURAK - Herkes Duysun

BURSA (İGFA) - Herkes Duysun ekibi bu hafta Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Gazi Mahallesi sakinlerine mikrofon uzattı.

Mahallenin sorunlarını anlatan Gazi Mahallesi sakinleri, otopark ve yol sorunlarına dikkat çekti.

Mahallede otopark ve yol konusunun ciddi problemler arasında olduğunun altını çizen Gazi Mahallesi sakinleri muhtardan genel olarak memnun olduklarını belirterek şöyle konuştular:

Mahallede büyük sorunlar olmadığını ve belediyeden memnun olduğunu dile getiren Gazi Mahallesi Muhtarı Osman Yavaş da, muhtarlığımın ikinci dönemine devam ettiğini belirterek, "Halkımız seçerse inşallah 3. dönemde de adayız. 3 tane park açılışı yaptık, kanalizasyon giderleri yaptık. Olması gereken yerlerde ayırca asfalt yaptık, eksiklerimizi belediyeye bildirip hallettik. Şu an mahallede göze batan herhangi bir sorunumuz yok. Belediyemiz bu konuda bize çok yardımcı oluyor, belediyemizden bir şikayetimiz yok. Yapılacak yerlerimizin birçoğu tamamlandı" diye konuştu.