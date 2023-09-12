Bursa'da Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, yeni eğitim öğretim yılı münasebetiyle ilkokula "merhaba" diyen birinci sınıf öğrencileriyle bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde Şehit Bahadır Tayfur İlkokulu'na gerçekleştirdiği ziyarette, birinci sınıflara eğitimlerinde kullanmaları için araç gereçlerini bizzat veren Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, okul idarecileri ve öğretmenlerle de sohbet etti.

Okulda gerçekleşen törene, Karacabey İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Ongunda katıldı.

Yeni eğitim-öğretim yılı heyecanına ortak olmak amacıyla birinci sınıflara her sene olduğu gibi bu yılda belediye tarafından ücretsiz kırtasiye desteği sağlandığını belirten Başkan Özkan,“Karacabey Belediyesi olarak çocuklarımızla sürekli bir arada olmaya,onlara parklar yapmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin spor yapması için yeni yeni spor tesisleri kuruyoruz. Bununla birlikte belediye araçlarıyla, onları spor salonuna götürüyoruz. Çeşitli branşlarımız var okçuluk, voleybol, basketbol, futbol, yüzme, kort tenis gibi. Kim hangi alanda spor yapmak istiyorsa, biz çocuklarımıza gençlerimize o imkanları sunmak istiyoruz. Tüm çocuklarımızı Karacabey Belediyesi'nin spor tesislerinde görmek isteriz. Yeni eğitim öğretim yılınız hayırlı olsun" dedi.

Karacabey İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Ongun ise "Başkanımıza eğitime yaptığı destekten dolayı yürekten teşekkür ediyor, tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılı bir yıl diliyorum" dedi. Törenin ardından Başkan Özkan,tek tek sınıfları gezerek öğrenci ve sınıf öğretmenleriyle görüştü. Özkan, öğrencilere ve öğretmenlere başarı dileklerinde bulundu ve 1. sınıf öğrencilerine de kırtasiye malzemelerini kendi elleriyle dağıttı.