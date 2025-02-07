Bursa Karacabey Belediyesi Ergün Koç Kültür Merkezi'nde açılan Kent Cafe, sosyal ve kültürel katkı sağlıyor. Belediye Meclisi toplantıları Mart ayından itibaren Ergün Koç Kültür Merkezi'nde yapılacak.BURSA (İGFA) - Bursa Karacabey Belediyesi, vatandaşlara yönelik sosyal alanlarını genişletmeye devam ediyor. Bilindiği üzere Ergün Koç Kültür Merkezi bünyesinde açılan Kent Cafe, geçtiğimiz yılın Ekim ayında hizmet vermeye başlamıştı. Belediye Başkanı Fatih Karabatı yaptığı açıklamada, Kent Cafe’nin ilçeye sosyal ve kültürel anlamda önemli bir katkı sunduğunu vurguladı.

Başkan Karabatı, Karacabey’in her geçen gün gelişen ve büyüyen yapısına uygun olarak belediye hizmetlerinde de modernleşmeye gidildiğini belirterek, belediye meclis toplantılarının artık Ergün Koç Kültür Merkezi’nde yapılacağını duyurdu. Buna göre, meclis oturumları Mart ayı itibarıyla Belediye Binası’nın 8. katında bulunan Meclis Toplantı Salonu yerine Ergün Koç Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

“KARACABEY İÇİN DAHA KONFORLU VE ERİŞİLEBİLİR ALANLAR SUNUYORUZ”

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Ergün Koç Kültür Merkezi’nin sadece bir kültürel etkinlik alanı olmanın ötesinde, vatandaşların buluşma noktası haline gelmesini hedeflediklerini belirterek şunları kaydetti: “Kent Cafe, hemşehrilerimizin rahat bir ortamda vakit geçirebileceği, kültürel etkinliklerin ve sosyal buluşmaların gerçekleşeceği bir alan olarak tasarlandı. Aynı zamanda meclis toplantılarımızı daha erişilebilir ve geniş katılımlı bir ortamda yapmak amacıyla Ergün Koç Kültür Merkezi’ni tercih ettik. Karacabey’in ihtiyaçları doğrultusunda planladığımız bu adımlar, ilçemizin sosyal yaşamını güçlendirmeye yöneliktir.”

Kent Cafe’nin açılışıyla birlikte kültür merkezinin daha etkin bir şekilde kullanılacağını belirten Başkan Karabatı, vatandaşları bu yeni sosyal alanda vakit geçirmeye davet etti.