Bursa'da Karacabey Belediyesi’nin katkılarıyla, Ortasarıbey Gençlerbirliği spor Kulübü’nün düzenlediği, ‘Köyler Arası Futbol Turnuvası’nda şampiyon ev sahibi Ortasarıbey oldu.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde yerel belediyenin organiz ettiği 'Köyler Arası Futbol Turnuvası' 18 takımın katılımıyla 16 Kasım 2024 tarihinde başlamıştı.

Organizasyonun final maçı nefes kesti.

Normal süresi 2-2 sona eren finalde rakibi Ovahamidiye’yi penaltı atışları sonrası 4-3 mağlup etmeyi başaran Ortasarıbey, turnuvanın en büyüğü oldu.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, “Centilmence mücadele eden tüm takımlarımızı tebrik ediyorum. Birlik, beraberlik ruhu içerisinde gerçekleşen bu turnuvada kazanan dostluk ve kardeşlik oldu. Belediye olarak spora ve sporcuya desteğimiz devam edecek.” dedi.

Ödül töreninde ayrıca turnuvaya maddi manevi katkı sağlayan ve destek veren başta Belediye Başkanı Fatih Karabatı olmak üzere, Ticaret Borsası Başkanı Murad Bertan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Uzeyfe Bıçakçı, işinsanları ile Bursa Akademi Hakem Grubu, Ortasarıbey Gençlerbirliği spor Kulübü yöneticileri tarafından plaketle onurlandırıldı.

Turnuvanın üçüncüsü olan Akhisar’a kupasını aynı zamanda Akhisar Köyü’nden olan Belediye Başkanı Fatih Karabatı takdim ederken, ikinci Ovahimidiye’ye kupasını Karacabey Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Murad Bertan sundu.

Ve turnuvanın en büyüğü olan Ortasarıbey’e şampiyonluk kupasını Belediye Başkanı Fatih Karabatı verdi. Büyük coşku içinde kupayı Karabatı’nın elinden alan Ortasarıbey’li futbolcuların sevinci ise görülmeye değerdi.

Ortasarıbey Gençlerbirliği spor Kulübü Tertip Komitesi, düzenledikleri başarılı turnuva ile köyler arasındaki dayanışma ve kaynaşmanın daha da arttığına dikkat çekerek, turnuvada centilmence mücadele eden tüm takımlara teşekkür ettiler.

Vatandaşlardan Başkan Karabatı’ya Teşekkür

Öte yandan, Karacabey Belediyesi’nin kaldırım işgallerine son vermesi ilçe genelinde geniş yankı uyandırdı. Başta kadınlar ve engelliler olmak üzere, vatandaşlar Belediye Başkanı Fatih Karabatı’ya teşekkür etti ve kaldırım işgallerine karşı bundan sonraki süreçte de taviz verilmemesini istedi.