Bursa'nın Karacabey ilçesinde yerel belediye, çocukların yaz tatilini sporla değerlendirmesi amacıyla futbol, voleybol, basketbol, okçuluk, wushu ve kort tenisi branşlarında toplamda 500 öğrenciye yaz spor okulu başlattı.BURSA (İGFA) - Karacabey Belediyesi, çocukların yaz tatilini verimli geçirmeleri ve spora yönelmeleri amacıyla düzenlediği yaz spor okullarına start verdi.

Gençlik ve Spor Birimi koordinasyonunda başlatılan ve 6 farklı branşta (futbol, voleybol, basketbol, okçuluk, wushu ve kort tenisi) gerçekleştirilecek yaz okullarının açılış töreni, Belediye Başkanı Fatih Karabatı’nın katılımıyla yapıldı.

Kursa katılan öğrencilerle yakından ilgilenen ve onların heyecanına ortak olan Başkan Karabatı, antrenman sahasında hem minik sporcularla sohbet etti, hem de ailelerle birebir görüşerek destek mesajları verdi.

Başkan Karabatı’ya Belediye Başkan Yardımcısı Bora Akın ve AK Parti İlçe Başkanı Gültekin Saygısever de eşlik etti.

Spora yönlendirilen her çocuğun kötü alışkanlıklardan uzak tutulduğunu ve topluma daha sağlıklı bireyler olarak kazandırıldığını ifade eden Karabatı, ailelerin bu süreçteki önemine dikkat çekti. “Çocuklarınızın arkasında durun, onların gelişimine katkı sağlayın. Başarılı olmaları için hep destek verin” diyen Karabatı, sporu sadece fiziksel bir aktivite değil, aynı zamanda karakter gelişimini destekleyen bir yaşam biçimi olarak da değerlendirdi.

Başkan Karabatı, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Bu yaz okulumuz yalnızca bir spor faaliyeti değil; disiplin, özgüven, takım ruhu ve sağlıklı alışkanlıklar kazandıran bir yaşam alanıdır. Çocuklarımız burada hem eğlenecek, hem de kendilerini keşfetme fırsatı bulacaklar. Futboldan voleybola, basketboldan Wushu'ya kadar yetenekli tüm sporcularımıza sahip çıkacağız. Tüm evlatlarımıza verimli, keyifli ve unutulmaz bir yaz diliyorum. Yaz okulumuzun ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

Karacabey Belediyesi Yaz Spor Okulu, ilçede yaşayan çocuklardan yoğun ilgi gördü.

Toplamda 500 öğrenciye verilecek kurslar, hem sportif becerilerin geliştirilmesini hem de çocukların yaz döneminde aktif ve sağlıklı bir yaşam sürmesini hedefliyor. Belediye tarafından sağlanan ücretsiz eğitimler, alanında uzman eğitmenler eşliğinde Karacapark’taki Karacabey Belediyespor Tesisleri’nde gerçekleştirilecek.