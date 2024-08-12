Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, sosyal medya platformlarında Karacabey'de hasat edilen domateslerin koyunlara yem edildiği iddia edilen videonun gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

BURSA (İGFA) - Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Karacabey'in Eskisarıbey Mahallesi'ndeki karpuz ve domates üreticilerinin aşırı sıcaklardan dolayı satışlarda düşüşlerin yaşanması üzerine hasat ettikleri ürünleri tarlaya dökerek gösterdiği tepki videolarıyla ilgili yaptığı araştırmanın sonucunu kamuoyuna duyurdu.

27 Temmuz 2024 tarihinde sosyal medya platformlarda Karacabey'de hasat edildiği öne sürülen paylaşımın o tarih dikkate alındığında hasat sezonu için erken bir tarih olduğunun altı çizilen yazılı açıklamada müdürlük, şunları kaydetti:

"Haberi paylaşan sosyal medya platform sahibi ile görüşülmüştür. İlgili kişi bu videoyu başka bir sosyal medya hesabından alarak payalştığını, görüntülerin Karacabey ilçesi ile alakası olmadığını ifade etmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

https://twitter.com/bursailtarim/status/1822878022237605923