Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki AKOM'dan il genelindeki yağışları yakından izlerken, müdahale taleplerini de anlık olarak takip ediyor. Sabah saatlerinde trafiğin durma noktasına geldiği Mudanya Yolu da ekipler tarafından açılarak yol normal seyrine döndü.BURSA (İGFA)- Bursa'da dün geceden bu yana etkili olan karla mücadele çalışmaları kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, sahada çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Yeni oluşturulan Afet İşleri Koordinasyon Merkezi (AKOM)'dan vatandaşlardan ve muhtarlardan gelen müdahale taleplerini anlık takip eden ekipler, 108 farklı noktaya ilişkin koordinasyonunu sürdürüyor.

AKOM koordinasyonunda yoğun kış şartlarının Bursa'yı etkilememesi için gerekli tüm önlemleri hızla aldıklarını belirten ekipler, ayrıca sabah saatlerinde trafiğin durma noktasına geldiği Mudanya-Bursa karayolunda da gerekli müdahaleleri yaptı. Ekipler, Mudanya Yolu’nda çalışmalara hız kesmeden devam ederek, yolu trafiğe açtı.

❄???? Ekiplerimiz Mudanya Yolu’nda çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Yol trafiğe açılmış bulunmaktadır. pic.twitter.com/3qPqvWUC2k— Bursa Büyükşehir Belediyesi (@bursabuyuksehir) February 21, 2025