Bursa’nın en genç organize sanayi bölgelerinden biri olan ve 178 fabrikanın faaliyet gösterdiği, yaklaşık 15 bin kişiye istihdam sağlayan Kayapa OSB, eğitime verdiği destekle de örnek olmaya devam ediyor.BURSA (İGFA) - Kayapa OSB yönetimi, Nilüfer ilçesindeki Zübeyde Hanım Anaokulu’na bir ek sınıf kazandırdı ve okula çocuk oyun parkı yaptı. Bu anlamlı katkı dolayısıyla Nilüfer Kaymakamı Murat Süzen ve Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Şahin tarafından, Kayapa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Toy’a teşekkür plaketi takdim edildi.

Zübeyde Hanım Anaokulu’nda gerçekleşen ziyaret sırasında konuşan Nilüfer Kaymakamı Murat Süzen, sanayi bölgelerinin sosyal sorumluluk anlamında örnek davranışlar sergilemesinin önemine değinerek, “Sanayi bölgelerimizin sadece üretime değil, eğitime de katkı sağlaması çok kıymetli. Kayapa OSB’nin bu duyarlılığı, gelecek nesillerin daha donanımlı yetişmesine katkı sunacaktır” dedi.

Eğitimin her aşamasına destek vermeye hazır olduklarını belirten Kayapa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Toy ise, “Çocuklarımızın sağlıklı, güvenli ve modern ortamlarda eğitim görmesi en büyük önceliğimiz. Sanayici olarak sadece ekonomik değil, toplumsal kalkınmaya da katkı sunmak görevimizdir” şeklinde konuştu.

Nilüfer Kaymakamı Murat Süzen ve Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Şahin ile Kayapa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Toy daha sonra öğretmenler ve öğrencilerle bir süre sohbet ettiler.