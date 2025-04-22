Bursa Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu, Gemlik sahilinde yavru kedilere yönelik vahşi bir katliamı kınadı. 28 Nisan’da yapılacak basın açıklamasıyla, bu vahşete sessiz kalınmayacağı vurgulandı.BURSA (İGFA) - Bursa Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu, Gemlik sahilinde yavru kedilere yönelik vahşi bir katliamı kınayan bir açıklama yaptı.

Yöresel gerçekleştirilen bu vahşet olayının vicdanları sızlattığını belirten grup, “Bu insanlık dışı olay, vicdan sahibi herkesi sızlatacak niteliktedir” dedi.

Kent Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada çalışma grubu, patili dostların yaşam hakkına yönelik bu tür saldırıların cezasız kalmaması gerektiğini vurgulayarak, yetkili mercilerden idari ve cezai adımların atılmasını talep etti. Hayvanlara yönelik şiddetin en karanlık yüzlerinden birine dikkat çeken Hayvan Hakları Çalışma Grubu, “Bizler, sessizlerin sesi olmaya devam edeceğiz. Adalet, merhamet ve yaşam hakkının yanında duracağız” ifadelerine yer verdi.

Yazılı açıkalmada olayla ilgili basın açıklamasının 28 Nisan 2025 Pazartesi günü saat 12:00’de Gemlik İlçe Tarım İl Müdürlüğü önünde yaplacağı duyuruldu.