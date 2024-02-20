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Herkes Duysun ekibi bugün Kestel'de vatandaşlara sordu: Sizce Kestel Belediye Başkanı kim olmalı? İşte Kestellilerin verdiği cevaplar…Esmanur GÜLBAHAR / Ahmet GÜNAY / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Yerel seçim gündeminin yoğunluğu üzerine ekibimiz Kestel halkının nabzını yokladı. Bakalım Kestel vatandaşları yerel seçim arifesinde oyunu kimden yana kullanacak.

SEÇİM ATEŞİ YANDI

Kestel’de seçimlerin çekişmeli geçeceğini belirten Kestel halkı, farklı isimleri dile getirdi. AK Parti, CHP, Yeniden Refah ve İYİ Parti adaylarının öne çıktığı röportajda Kestelli vatandaşlar hangi partiye neden oy vereceklerini de anlatarak şunları söylediler:

“Bu seçimde oyum Cumhuriyet Halk Partisi adayından yana. Önder Tanır’a nazaran hizmetlerinin daha iyi olacağını düşünüyorum. Ben ilk önce kendimi tanıtayım, Kestel doğu ve güneydoğu Anadolu dernek başkanıyım. Bizim dernek olarak duruşumuz 21 Şubat'ta belli olacak. Biz Kestel’deki siyasi başkan adaylarının listesini ve meclis üyesi adaylarını gördükten sonra fikrimizi o gün belirteceğiz. Bana göre seçimi kazanması gereken aday Ferhat Erol’dur daha iyi bir yapılanma ile geleceğini düşünüyorum. Başkanımız gayet iyi yapması gerekeni yapıyor Büyükşehirin de katkıları ile beraber çokta güzel bir çizgide ilerlediğini söyleyebilirim.’’

SEÇİM ATEŞİ YANDI

Kestel’de seçimlerin çekişmeli geçeceğini belirten Kestel halkı, farklı isimleri dile getirdi. AK Parti, CHP, Yeniden Refah ve İYİ Parti adaylarının öne çıktığı röportajda Kestelli vatandaşlar hangi partiye neden oy vereceklerini de anlatarak şunları söylediler:

“Bu seçimde oyum Cumhuriyet Halk Partisi adayından yana. Önder Tanır’a nazaran hizmetlerinin daha iyi olacağını düşünüyorum. Ben ilk önce kendimi tanıtayım, Kestel doğu ve güneydoğu Anadolu dernek başkanıyım. Bizim dernek olarak duruşumuz 21 Şubat'ta belli olacak. Biz Kestel’deki siyasi başkan adaylarının listesini ve meclis üyesi adaylarını gördükten sonra fikrimizi o gün belirteceğiz. Bana göre seçimi kazanması gereken aday Ferhat Erol’dur daha iyi bir yapılanma ile geleceğini düşünüyorum. Başkanımız gayet iyi yapması gerekeni yapıyor Büyükşehirin de katkıları ile beraber çokta güzel bir çizgide ilerlediğini söyleyebilirim.’’