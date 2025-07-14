BTSO öncülüğünde Sırbistan’a tarım ve gıda heyeti ziyareti düzenleyen Kestel ve Gürsu belediye başkanları, Arilje Belediyesi ile kardeş şehir protokolü imzaladı; ahududu üretiminde iş birliği güçleniyor.BURSA (İGFA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) liderliğinde, 9-12 Temmuz 2025 tarihlerinde Sırbistan’a düzenlenen Tarım ve Gıda Heyeti Ziyareti’nde, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ve BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Dr. Murat Bayizit başkanlığındaki heyet, Belgrad, Arilje ve Požega’da temaslarda bulundu.

Ziyaret, Bursa’nın doğu ilçelerinde hızla artan ahududu ve üzümsü meyve üretimine odaklandı. Heyet, Sırbistan’ın bu alanda dünyaca ünlü tesislerini inceledi.

Arilje ve Požega’da ahududu-çilek üretim ve işleme tesisleri, soğuk zincir sistemleri, ihracat odaklı paketleme birimleri, fidancılık merkezleri ve araştırma enstitüleri detaylı olarak gezildi.

Yerel yöneticilerle yapılan görüşmelerde ortak projeler için fikir alışverişi yapıldı.

KARDEŞ ŞEHİR PROTOKOLÜ

Ziyaretin en önemli sonucu, Kestel Belediyesi ile Arilje Belediyesi arasında imzalanan iş birliği ve kardeş şehir ön protokolü oldu. Bu adım, tarım temelli uluslararası yerel diplomaside önemli bir gelişme olarak kaydedildi.

BAŞKAN EROL: “KESTEL’İN TARIM VİZYONUNU BÜYÜTÜYORUZ”

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, ziyareti değerlendirerek, “Kestel, ahududu üretiminde Türkiye’nin önde gelen bölgelerinden. Sırbistan, üzümsü meyvelerde Avrupa’nın liderlerinden. Onların küçük aile işletmelerinden ihracat tesislerine kadar deneyimlerini inceledik. Arilje ile imzaladığımız protokol, Kestel’in tarımda uluslararası vizyonunu güçlendirecek. Çiftçimiz ve üreticimiz için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Erol, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ve BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Dr. Murat Bayizit’e iş birliği için teşekkür etti.

BTSO, ziyaretin sonuçlarını sürdürülebilir projelere dönüştürmek için bir eylem planı hazırlığına başladığını duyurdu.