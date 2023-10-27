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Bursa'nın Kestel ilçesinde bulunan Uludağ'dan gelen kaynak sularıyla beslenen Saitabat Şelalesi yoğun ilgi görürken ulaşım yollarının bozukluğu turizmin önünde bir engel oluşturuyor.Esmanur GÜLBAHAR - Musa YEŞİLDAĞ - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Bursa’nın en güzel köyleri arasında Saitabat Şelalesi de yer alır.

Saitabat şelalesi, Saitabat Köyü’nün hemen girişinde ve şehir merkezine ortalama olarak 12 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Gerek muhteşem atmosferi, gerekse temiz havası ve doğal güzelliği ile dere kenarında yer alan restoranlarıyla gezilmesi gereken yerler arasında bulunuyor.

Kestel’in turizmine büyük katkı Saitabat Şelalesi, Kestel’in turizmine büyük katkı sağlıyor fakat şelaleye giden yol ne yürümeye, ne bisiklet sürmeye ne de araç kullanmaya uygun değil.

Saitabat Şelalesi esnafı, onca şikayete rağmen belediyenin bozuk yola çözüm bulmadığını iddia etti. Bu durum yerli ve yabancı turistlerin azalmasına neden oldu.

Kestel Çimento Fabrikası’nın önünden şelaleye ulaşana kadar 5 kilometre boyunca yol kazılı durumda.

Çimento fabrikasına gelen ağır tonajlı araçlarla birlikte, yollar iyice hasar görmüş durumdadır. Halk ve esnaf, yolların düzenlenmesini istiyor.