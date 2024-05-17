Adını dünya çapında duyurmayı başarmış bir İlçe olan Kestel, sanayisinin yanı sıra turizm alanında da Bursa’nın önde gelen ilçelerinden biri olma özelliğini koruyor. Özellikle hasta sonları Türkiye’nin her yerinden vatandaşlar yoğun talep gösteriyor. Her biri birer doğa harikası olan Kestel’in Saitabat, Alaçam ve Küreklidere şelalelerine yurt içi ve yurt dışından misafirler yoğun ilgi gösteriyor.Esmanur GÜLBAHAR/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, turizm alanında Kestel’de hayata geçireceği projeleri Herkes Duysun mikrofonuna açıkladı. Erol, “Kestel, turizm ile canlanacak.” dedi.

“Kestel’i bir turizm ilçesi yapmak için elimizden geleni yapacağız.” diyerek sözlerine başlayan Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, “Kestel’de şelalesi ile meşhur olan Saitabat Mahallemiz var. Buraya cam bir seyir terası yapacağız. Bunu seçim beyannamemizde de belirtmiştik. Derekızık Mahallemizde bulunan Küreklidere Şelalemiz var. Burayı da turizme kazandırmak için hazırlayacağız.” dedi.

CUMALIKIZIK’A ALTERNATİF GELİYOR

Kestel’de bulunan 800 yıllık tarihe sahip Aksu Mahallesini de turizme açacaklarını belirten Erol, “Burası, Gazi Mustafa Kemal’in ziyaret ettiği köylerden biridir. İnşallah orayı da Cumalıkızık’a alternatif bir mahalle yapacağız. Valimiz de ziyaret etti. Bir dere ıslahı yaptıktan sonra turizme açacağız.” şeklinde konuştu.

KESTEL’E TURİZM KOMİSYONU KURULDU

Turizm’e oldukça önem verdiklerinin altını çizen Başkan Erol, bununla alakalı turizm komisyonunun kurulduğunu ve Kestel’de turizm ile alakalı bu dönem farklılıkların yaşanacağını kaydetti.