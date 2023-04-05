Bursa'nın Kestel ilçesine değer katacak ve şehrin yeni buluşma noktası olacak "Meydan Kestel" projesinde sona gelindi.BURSA (İGFA) - Kestel Belediyesi’nin, Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ile birlikte yürüttüğü ‘Meydan Kestel’ projesinde sona gelindi.

Ekipler 7 bin metrekareden oluşan, içerisinde yer altı otoparkı, olası afetlere karşı sığınak, festival alanı, akıllı teknolojilerin bulunduğu aydınlatma ve sulama sistemlerini barındıran proje için 7 gün 24 saat çalışıyor.

Yerin 8 metre derinine inilirken, 7 bin metrekare zeminde iyileştirme çalışması yapıldı. Ayrıca projenin zeminine ise toplamda 650 fore kazık çakılarak ve zeminin çok daha dayanıklı ve güçlü olması sağlandı.

PROJEDE SON DOKUNUŞLAR

Ekiplerin yoğun mesaisiyle devam eden Meydan Kestel projesinde sona gelindi. 330 araçlık otopark ve sığınağın bulunduğu zemin kat yüzde yüz tamamlandı.

Projenin meydan bölümünde ise taş döşeme ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor. Öte yandan meydanın simgesi olacak olan ‘Meydan Kestel’ yazısı da ilk kez ışıklı bir şekilde yanmaya başladı. Taş döşeme işlemlerinin ardından meydandaki yeşil alanların peyzaj çalışmaları gerçekleşecek.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, ‘Meydan Kestel’ projesi ile meydanıyla konuşulan bir ilçe olmayı hedeflediklerini belirterek, "Projemiz tamamlandığında, hem trafik sorununun, hem otopark sorununun önüne geçmiş ve modern, daha yaşanabilir bir meydana kavuşmuş olacağız. Projemiz Bursa’mızın en büyük meydanlarından biri olacak. İçerisinde yenilebilir, değişebilir, dönüşebilir, çok amaçlı mekanlar, yeşil alanlar, kapalı otopark, festival alanı, elektrikli araç şarj istasyonları yer alacak. Şu anda meydanımızda beton serme, taş döşeme ve çevre düzenleme çalışmaları yapılıyor. Ay ve yıldızımızın montajı tamamlandı. Meydan Kestel yazımız ışıklandı. İnşallah, Nisan ayı içerisinde projemizin açılışını gerçekleştirip hizmete başlamayı planlıyoruz" diye konuştu.