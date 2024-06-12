Dün kuruluşunun 156. yıldönümünü kutlayan Kızılay, 156 yıldır olduğu gibi bu bayram da hem yurtiçi hem de yurtdışındaki ihtiyaç sahiplerini unutmadı.Musa YEŞİLDAĞ / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - 11 Haziran 1868 tarihinde kurulan Türk Kızılay, dünya genelinde de benzeri birçok vakıfa örnek teşkil ederek Türkiye’nin ve dünyanın vicdanı olmaya devam ediyor.

Savaşlar, doğal afetler, kıtlıklar gibi kitlesel sorunlarda ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayan Kızılay, bayramlarda da hem yurtiçi hem de yurtdışındaki ihtiyaç sahiplerini unutmuyor.

Dünyanın en büyük yardım teşekküllerinden biri olan Kızılay, Kurban Bayramı vesilesiyle 7 Ekim’den bu yana İsrail’in vahşi soykırımı altında olan Filistin başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Kızılay’ın Kurban Bayramı organizasyonları ile ilgili Herkes Duysun’a açıklamalarda bulunan Kızılay Bursa İl Başkanı Prof. Dr. Murat Tutanç, Kızılay’ın 156 yılı geride bırakan köklü ve önemli bir kurum olduğunu hatırlatarak, “Kızılay, milletin kurduğu ve milletinin ihtiyaçlarını gidermek için ortaya çıkmış bir kurumdur. Osmanlı İmparatorluğu’nun, Türkiye Cumhuriyeti’ne bıraktığı vakıflardan bir tanesidir. İhtiyaç sahiplerine yardım etme konusunda, Kızılay yaklaşık 10 senedir kurban ibadetini de gerçekleştirmekte.”

KIZILAY FİLİSTİN’İ UNUTMADI

Bu yıl Kızılay’ın 21 farklı noktada kurban ibadetini yerine getireceğini ifade eden Tutanç, Kızılay’ın aylardır dünyanın gözleri önünde İsrail zulmü altında inleyen Filistin’i de unutmadığını ifade ederek şöyle konuştu:

“Artık biliyorsunuz Filistin’de bir savaş, bir soykırım söz konusu. Bu yüzden Filistin’de kurban ibadetlerini gerçekleştirmek mümkün değil. Biz de Filistin’i Türkiye sınırları içerisine alarak kurban ibadetlerini burada gerçekleştiriyoruz. Yurtiçinde kesilen hayvanların etlerini, konserve haline getiriyoruz. Bu konserveler de Filistin’e ulaştırılacak.

HİSSE BEDELİ TÜRKİYE ORTALAMASINA GÖRE UYGUN

Kurban pazarlarında Türkiye ortalaması 22 bin lira olan hisse bedeli ise Kızılay’a vekalet verilerek kurban ibadetinin yerine getirilmesi durumunda yurtiçinde 11 bin 750 TL. Kızılay’ın yurtdışı hisse bedeli ise 4 bin 300 TL.

Bu hisselerin Kızılay’ın çeşitli noktalarda kurduğu stantların yanı sıra internet sitesinden de satın alınabileceğini ifade eden Kızılay Bursa İl Başkanı Prof. Dr. Murat Tutanç, Kızılay bünyesinde vatandaşa sunulan toplam 180 bin hisse olduğunu da kaydetti.