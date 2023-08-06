Bursa'nın dağ ilçelerinden Büyükorhan'da Kocadere Göleti’nde çalışmalar aralıksız sürüyor.BURSA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Gövde dolgusu imalatlarının devam ettiği projede yüzde 45 fiziki gerçekleşme oranı aşılırken DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, projeyi bitirmek için adeta zamanla yarıştıklarını söyledi.

Ön yüzü beton Kaplı Kaya Dolgu tipinde inşa edilen KocadereGöleti’ndeşu anda gövde dolgusu inşaatının devam ettiğini vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, gövde dolgusunun 884,50 metre kotuna ulaşarak tamamlanacağı ve akabinde dolusavak imalatlarına başlanacağını bildirdi.

850 BİN METRTEKÜP İÇME KULLANMA SUYU İHTİYACI KARŞILANACAK

Yüzde 45 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldığını açıklayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, çalışmaları devam eden göletin tamamlanması ile gölette depolanacak su ile Büyükorhan ilçe merkezi ve yakın çevresindeki köy yerleşim yerlerinin 850 bin metreküp içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanacağını söyledi.