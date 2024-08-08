Bursa'nın kültürel mirasını ve sanat yaşamını zenginleştirmek amacıyla faaliyet gösteren Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Bursa Kültür AŞ’de yeni dönemin heyecanı yaşanırken, tecrübe paylaşımları ve işbirliği alanlarında da önemli adımlar atılıyor.İSTANBUL (İGFA) - Bursa Kültür AŞ yöneticileri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin önemli iştiraklerinden İstanbul Kültür AŞ’ye nezaket ziyaretinde bulundu. Kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi adına önem taşıyan ziyarette, ortak hedefler doğrultusunda atılacak adımların, hem Bursa hem de İstanbul için kültürel zenginlik ve çeşitlilik açısından büyük katkılar sağlayacağı konusunda görüş birliğine varıldı. Ziyaret sırasında, iki kurumun kültürel faaliyet alanındaki ortak paydaları ve gelecekte yapılabilecek işbirlikleri konuşuldu. Kültürel etkinliklerin daha geniş kitlelere ulaştırılması ve tanıtımının artırılması konusunda görüş birliğine varılan toplantıda ayrıca, kültürel projeler ve organizasyonlar için ortak çalışma yolları değerlendirildi.



Kaynak: igf