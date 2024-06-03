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“Bursa Kültür Yolu Festivali” kapsamında Bursa Devlet Tiyatrosu yapımı “Harikalar Mutfağı”, 4 Haziran tarihinde, saat 14.00’de ve “Küçük Prenses” 5, 6, 7, 8 Haziran tarihlerinde, saat 11.00 ve 14.00’te AVP Sahnesinde küçük tiyatroseverlerle buluşacak.

Bursa Kültür Yolu Festivali’nde Devlet Tiyatrolarının üç büyük yapımı Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde sahne alacak. BURSA (İGFA) - İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı, Oğuz Utku Güneş’in yönettiği, “Acaibü’l Temaşa”, 6 Haziran Çarşamba günü, saat 20.00’de, Orhangazi Salonunda; İzmir Devlet Tiyatrosu yapımı, Levent Ulukut’un yönettiği “Radyo-yu Hümayun”, 7 Haziran Perşembe günü, saat 20.00’de, Orhangazi Salonunda; Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı, Ayşe Emel Mesci’nin yönettiği “Devlet Ana”, 8 Haziran Cuma günü, saat 20.00’de, Osmangazi Salonunda sanatseverlerle buluşacak.

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